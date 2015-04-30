محافظ دمياط يشدد على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بالوحدات الإدارية

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط، بحضور اللواء أحمد عثمان مساعد مدير أمن دمياط واللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة والمحاسب أحمد الشناوى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الجهات الخدمية والمراكز والمدن، حيث شدد المحافظ على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين والتى كان المحافظ قد أصدر بها قراراً بفتح مكاتب لخدمة المواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة لتحقيق التواصل مع المواطن البسيط والتيسير عليه وتناول شكواه من أقرب مسافة ممكنة للحل.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن رعاية المواطن البسيط والاستماع إلى شكواه تكليف لكل مسئول، مشيراً إلى أن الرعاية التى يوليها رئيس الجمهورية شخصياً بقضية المواطن البسيط وشكواه، وتابع المحافظ تعليماته مؤكداً أنه لن يقبل أية شكوى صادرة من جراء تعنت أو تقصير أى جهة خدمية أو تنفيذية تجاه المواطن مشدداً على المحاسبة.

وأصدر المحافظ تعليماته بإعلان كل جهة خدمية عنوان البريد الإلكترونى لها على الصفحة الرسمية للمحافظة لتحقيق التواصل ومتابعة ما يتم من إنجاز من خلال تقرير أسبوعى.

وهنأ المحافظ أثناء الاجتماع المسئولين الجدد بمناسبة تسلمهم العمل بالمحافظة؛ المحاسب أحمد الشناوى عبد الموجود بمناسبة توليه سكرتيراً عاماً للمحافظة والدكتور عبد الناصر الحسينى مديراً للشئون الصحية بدمياط .

كان المحافظ قد أعلن عن تخفيف حجم وتكاليف مظاهر الاحتفال السنوى بعيد دمياط القومى، حيث شدد على وقف الإنفاق على هذه الاحتفالات توفيرا للنفقات وقصر مظاهر الاحتفال على وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول مع عزف منفرد ومتواصل للموسيقى العسكرية التى ستجوب شوارع دمياط الأمر الذى لاقى استحسان وقبول من كافة أعضاء المجلس التنفيذى لهذه البادرة.