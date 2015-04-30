القبض على 3 أشخاص قتلوا سائقًا فى التل الكبير

ألقت وحدة مباحث التل الكبير القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة قتل شخص وسرقة سيارته بمنطقة وادى الملاك فيما يستمر البحث عن متهم رابع هارب.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة مركز التل الكبير بالعثور على جثة رجل فى العقد الثالث من عمره، طافية بأحد آبار مياه رى الأراضى الزراعية بوادى الملاك، وبها إصابة بالرأس من الخلف ومقيدة اليدين.

وتوصل فريق البحث الجنائى بإشراف الرائدين حسام حسن، وكيل فرع البحث بغرب الإسماعيلية، وفهمى عبد الصمد، رئيس مباحث التل الكبير، إلى أن وراء الحادث ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم حارسًا خاصًا بالمزرعة التى وجدت بها الجثة .

وقال بيان أمنى لمديرية أمن الإسماعيلية، إن القتيل "صديق.أ.ع"، 25 سنة، سائق تاكسى من مدينة الزقازيق، تحرر محضر بتغيبه عن منزله برقم 4535/2015 إدارى مركز الزقازيق.

وأضاف البيان أن المتهمين "كرم.ع.ف"، 21 سنة، وشقيقيه "فؤاد"، 23 سنة، عامل، و"محمد"، 25 سنة، و"خالد.م.ع"، 22 سنة، استدرجوا القتيل بحجة توصيل زوجة أحدهم لطبيب بمدينة العاشر من رمضان، وخططوا لقتله وسرقة سيارته وطلب فدية مالية من أهله.