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القبض على مسجل خطر بحوزته 7 كيلو بانجو فى الأقصر

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القبض على مسجل خطر بحوزته 7 كيلو بانجو فى الأقصر القبض على مسجل خطر بحوزته 7 كيلو بانجو فى الأقصر
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد 7 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة مسجل خطر بقرية المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر .

تلقى اللواء أحمد الخولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إخطارا من المقدم مروان العيسوى رئيس منطقه مكافحه المخدرات بجنوب الصعيد يفيد ورود معلومات بقيام عبد الهادى . م .ع وشهرته " عبد الهادى أبو سحار " 53 سنة مقيم قرية المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر مسجل خطر سرقات وتجارة مخدرات بالترويج للمواد المخدرة بين أبناء القرية .
>وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة داهمت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بقيادة الرائدان أحمد حفنى المشنب وياسر صقر منزل المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته 7 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالى قدره 185 جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للبانجو بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته المؤثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1745 إدارى مركز شرطة القرنة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر .

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