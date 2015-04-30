أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ربة منزل بحوزتها أقراص وأمبولات مخدرة بطنطا

Google+ Print
ضبط ربة منزل بحوزتها أقراص وأمبولات مخدرة بطنطا ضبط ربة منزل بحوزتها أقراص وأمبولات مخدرة بطنطا
ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا، القبض على ربة منزل مقيمة مساكن السلام بحوزتها 580 قرص مخدر و6 أمبولات مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية إخطارا بتمكن النقيب أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة "رشا.ع.ا" 32 سنة سائق وبحوزتها 580 قرص مخدر و6 أمبولات مخدرة.

واعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 10593 جنايات قسم ثان المحلة تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365