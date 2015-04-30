ضبط ربة منزل بحوزتها أقراص وأمبولات مخدرة بطنطا

ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا، القبض على ربة منزل مقيمة مساكن السلام بحوزتها 580 قرص مخدر و6 أمبولات مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية إخطارا بتمكن النقيب أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة "رشا.ع.ا" 32 سنة سائق وبحوزتها 580 قرص مخدر و6 أمبولات مخدرة.

واعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 10593 جنايات قسم ثان المحلة تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق

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