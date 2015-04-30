القبض على صاحب مخبز بالدقهلية يتلاعب فى صرف الخبز من البطاقات

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط صاحب مخبز يقوم بصرف خبز من بطاقات تموين تم إيقافها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد أسامة فرحات، رئيس مباحث التموين، بوصول معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام المدعو "عبد العزيز.ع.ف"، 80 سنة، صاحب مخبز بلدى مدعم بناحية أورمان طلخا، بحيازته عدد من البطاقات التموينية ويقوم بصرف الخبز بها دون علم أصحابها المقيمين بدائرة مركز الجمالية وأنهم لم يقوموا بتسلمها من مكتب تموين الجمالية وأن تلك البطاقات قد تم إيقافها بتاريخ 22/4/2015 بمعرفة إدارة تموين الجمالية بعد أن تبين أن تلك البطاقات تقوم بصرف الخبز المدعم وإصدار بدل فاقد لأصحاب تلك البطاقات.

وبالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية تبين صحة ما ورد من معلومات وقيام صاحب المخبز المتحرى عنه باستخدام عدد (18) بطاقة تموينية خاصة ببعض المواطنين بدائرة مركز الجمالية وأن صاحب المخبز قد تحصل من تلك البطاقات على عدد 8760 رغيفًا بلديًا مدعمًا خلال الفترة من 26/3/2015 حتى إيقاف تلك البطاقات بتاريخ 12/4/2015 وذلك بدون وجه حق والاستيلاء على فارق الدعم وقدره 2706.84 جنيه وتم ضبط صاحب المخبز المذكور وعرضه على النيابة التى قررت حجزة على ذمة المحضر تحرر عن ذلك المحضر رقم 6661 جنح مركز طلخا لسنة 2015.

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