أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على صاحب مخبز بالدقهلية يتلاعب فى صرف الخبز من البطاقات

Google+ Print
القبض على صاحب مخبز بالدقهلية يتلاعب فى صرف الخبز من البطاقات القبض على صاحب مخبز بالدقهلية يتلاعب فى صرف الخبز من البطاقات
تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط صاحب مخبز يقوم بصرف خبز من بطاقات تموين تم إيقافها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد أسامة فرحات، رئيس مباحث التموين، بوصول معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام المدعو "عبد العزيز.ع.ف"، 80 سنة، صاحب مخبز بلدى مدعم بناحية أورمان طلخا، بحيازته عدد من البطاقات التموينية ويقوم بصرف الخبز بها دون علم أصحابها المقيمين بدائرة مركز الجمالية وأنهم لم يقوموا بتسلمها من مكتب تموين الجمالية وأن تلك البطاقات قد تم إيقافها بتاريخ 22/4/2015 بمعرفة إدارة تموين الجمالية بعد أن تبين أن تلك البطاقات تقوم بصرف الخبز المدعم وإصدار بدل فاقد لأصحاب تلك البطاقات.

وبالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية تبين صحة ما ورد من معلومات وقيام صاحب المخبز المتحرى عنه باستخدام عدد (18) بطاقة تموينية خاصة ببعض المواطنين بدائرة مركز الجمالية وأن صاحب المخبز قد تحصل من تلك البطاقات على عدد 8760 رغيفًا بلديًا مدعمًا خلال الفترة من 26/3/2015 حتى إيقاف تلك البطاقات بتاريخ 12/4/2015 وذلك بدون وجه حق والاستيلاء على فارق الدعم وقدره 2706.84 جنيه وتم ضبط صاحب المخبز المذكور وعرضه على النيابة التى قررت حجزة على ذمة المحضر تحرر عن ذلك المحضر رقم 6661 جنح مركز طلخا لسنة 2015.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)