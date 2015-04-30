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إنقاذ المرضى بمستشفى أعلى حريق بمطعم فى المنصورة

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إنقاذ المرضى بمستشفى أعلى حريق بمطعم فى المنصورة إنقاذ المرضى بمستشفى أعلى حريق بمطعم فى المنصورة
تمكنت أجهزة الدفاع المدنى بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم بمدينة المنصورة، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدنى بنشوب حريق داخل أحد المطاعم بشارع قناة السويس وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء إلى مكان الحريق.

وبالفحص تبين وجود مستشفى خاص للغسيل الكلوى أعلى المطعم وصادر استغاثة منه وعلى الفور تم إنزال عدد من المرضى من بينهم مريضة أصيبت بالاختناق، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المبانى المجاورة، وكشف الفحص الأولى أن الحريق صادر من غرفة المطبخ نتيجة حدوث ماس كهربائى وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365