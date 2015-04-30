أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة الجنحة المرفوعة من عمرو دياب ضد ممدوح موسى للمحكمة الاقتصادية

Google+ Print
إحالة الجنحة المرفوعة من عمرو دياب ضد ممدوح موسى للمحكمة الاقتصادية إحالة الجنحة المرفوعة من عمرو دياب ضد ممدوح موسى للمحكمة الاقتصادية
قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار حسن عادل، وسكرتارية باسم عدلى عدم الاختصاص فى الجنحة المرفوعة من الفنان ضد الإعلامى ممدوح موسى المذيع بقناة "أم بى سى" لاتهامه بإذاعة تسجيلات صوتية ومرئية للفنان عمرو دياب دون إذن كتابى منه كما قضت بإحالة الدعوى لجنح المحكمة الاقتصادية، وفيما طالب أشرف عبد العزيز محامى الفنان عمرو دياب خلال الجلسات بتوقيع عقوبة على الإعلامى ممدوح موسى وطالب احتياطيا بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

كما طالب أشرف عبد العزيز محامى الفنان عمرو دياب بتطبيق مواد القانون رقم 309 مكرر، والمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهو نشر مسجل صوتى ومرئى بدون إذن.

وقالت عريضة الدعوى إن الفنان عمرو دياب فوجئ بإعلان تم بثه على قناة "إم بى سى " مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج تحت مسمى برنامج "المفاجأة أيام فى حياة الهضبة" للمذيع ممدوح موسى، وأن ذلك البرنامج تحدد لإذاعته على قناة إم بى سى يوم الأحد 1 مارس الماضى، وأن الفنان عمرو دياب أجرى ذلك الحوار مع المذيع ممدوح موسى منذ 10 سنوات وأن الهضبة لم يصرح لممدوح موسى بإذاعة ذلك الحوار فى أى مكان.

وأضافت العريضة أنه تم استغلال صورة المطرب وصوته فى ذلك البرنامج المسمى "المفاجأة" الذى يعرض أيام فى حياة الهضبة، وأن إذاعة البرنامج بهذه الطريقة يسىء للهضبة ويتعدى على حياته الخاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي