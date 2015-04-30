إحالة الجنحة المرفوعة من عمرو دياب ضد ممدوح موسى للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار حسن عادل، وسكرتارية باسم عدلى عدم الاختصاص فى الجنحة المرفوعة من الفنان عمرو دياب ضد الإعلامى ممدوح موسى المذيع بقناة "أم بى سى" لاتهامه بإذاعة تسجيلات صوتية ومرئية للفنان عمرو دياب دون إذن كتابى منه كما قضت بإحالة الدعوى لجنح المحكمة الاقتصادية، وفيما طالب أشرف عبد العزيز محامى الفنان عمرو دياب خلال الجلسات بتوقيع عقوبة على الإعلامى ممدوح موسى وطالب احتياطيا بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

كما طالب أشرف عبد العزيز محامى الفنان عمرو دياب بتطبيق مواد القانون رقم 309 مكرر، والمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهو نشر مسجل صوتى ومرئى بدون إذن.

وقالت عريضة الدعوى إن الفنان عمرو دياب فوجئ بإعلان تم بثه على قناة "إم بى سى " مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج تحت مسمى برنامج "المفاجأة أيام فى حياة الهضبة" للمذيع ممدوح موسى، وأن ذلك البرنامج تحدد لإذاعته على قناة إم بى سى يوم الأحد 1 مارس الماضى، وأن الفنان عمرو دياب أجرى ذلك الحوار مع المذيع ممدوح موسى منذ 10 سنوات وأن الهضبة لم يصرح لممدوح موسى بإذاعة ذلك الحوار فى أى مكان.

وأضافت العريضة أنه تم استغلال صورة المطرب وصوته فى ذلك البرنامج المسمى "المفاجأة" الذى يعرض أيام فى حياة الهضبة، وأن إذاعة البرنامج بهذه الطريقة يسىء للهضبة ويتعدى على حياته الخاصة.