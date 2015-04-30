أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1452 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

Google+ Print
ضبط 1452 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية ضبط 1452 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية
تمكن ضباط إدارة مرور الغربية برئاسة اللواء خالد العباسى مدير إدارة مرور الغربية وضباط مباحث المرور من شن حملة مرورية بشوارع وميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 1452 مخالفة مرورية.

ومن هذه المخالفات ضبط 2 سيارة لمخالفة السير عكس الاتجاة و3 سيارات أجرة لتجاوز خطوط السير و300 نموذج 125 و129 مخالفة انتظار خاطئ و45 دراجة بخارية بدون لوحات وبدون رخصتى القيادة والتسيير و34 سيارة لمخالفة السير بدون رخصتى القيادة والتسيير و939 مخالفة مرورية متنوعة والتصالح فى 532 مخالفة فورية وتحصيل 48950 جنيها، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير الأمن بنتيجة الحملة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365