ضبط 1452 مخالفة مرورية وتحصيل 49 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

تمكن ضباط إدارة مرور الغربية برئاسة اللواء خالد العباسى مدير إدارة مرور الغربية وضباط مباحث المرور من شن حملة مرورية بشوارع وميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 1452 مخالفة مرورية.

ومن هذه المخالفات ضبط 2 سيارة لمخالفة السير عكس الاتجاة و3 سيارات أجرة لتجاوز خطوط السير و300 نموذج 125 و129 مخالفة انتظار خاطئ و45 دراجة بخارية بدون لوحات وبدون رخصتى القيادة والتسيير و34 سيارة لمخالفة السير بدون رخصتى القيادة والتسيير و939 مخالفة مرورية متنوعة والتصالح فى 532 مخالفة فورية وتحصيل 48950 جنيها، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير الأمن بنتيجة الحملة.