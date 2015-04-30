إحالة أعضاء تدريس لمجلس التأديب فى واقعة غرق طالب "علوم حلوان"

قال الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، إن التحقيقات التى أجريت فى واقعة غرق طالب كلية العلوم أحمد محسن، أسفرت عن إحالة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمجالس تأديب لحين الانتهاء من التحقيق فى الواقع.

وأضاف الدكتور ياسر صقر، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، بجامعة حلوان، أن التحقيقات كشفت وجود تجاوزات من جانب بعض الطلبة المنظمين للرحلة بكلية العلوم، حيث تم مضاعفة إعداد الطلاب المشتركين بالرحلة من 100 طالب إلى 300 طالب، والاستعانة بأتوبيسات إضافية، دون إبلاغ إدارة الكلية، لذلك لم توفر الكلية عدد المشرفين المناسب للرحلة.

وكان الطالب أحمد محسن السيد، بالفرقة الأولى لكلية العلوم، لقى مصرعه غرقًا بأحد شواطئ بورسعيد، أثناء رحلة جامعية، منذ 3 أسابيع.