موجز أخبار مصر للساعة 6.. مقتل وإصابة 10 إرهابيين فى سيناء

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتحركات القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، ومقتل 3 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، وإصابة 7 آخرين، بعد محاولتهم استهداف نقطة أمنية.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل تسليم 5 شباب على علاقة بتنظيم "بيت المقدس" لقبيلة الترابين، بعد أيام من دخول القبيلة على خط مواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية بسيناء، وشنهم عدة هجمات ضد بؤر للتنظيم.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإسبانيا، التى شدد خلالها على سعى مصر الدائم لحل كافة المشاكل الخاصة بالمستثمرين، وإزالة كافة معوقات الاستثمار، مؤكدًا احترام مصر كافة تعهداتها الدولية..

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة:

- مقتل 3 من "بيت المقدس" وإصابة 7 آخرين حاولوا استهداف نقاط أمنية بسيناء

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- قوات الأمن تواصل حربها ضد الإرهاب بشمال سيناء.. حملات أمنية موسعة.. وتعزيز التواجد الأمنى أمام المنشآت العامة والمقرات الأمنية.. وإحباط محاولة استهداف القوات بعبوة ناسفة.. والقبض على 9 من المشتبه بهم

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- 5 شباب على علاقة بأنصار بيت المقدس الإرهابى يسلمون أنفسهم لـ"الترابين"

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- السيسى من إسبانيا: العالم بحاجة لتحالف الشعوب والحضارات فى مواجهة التطرف

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- السيسى من مدريد: نسابق الزمن لبناء مجتمع عصرى يحقق العدالة الاجتماعية

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- تفاصيل لقاء السيسى مع المستثمرين الأسبان.. الرئيس: انتظر منكم طرق الباب للاستثمار بمصر.. وننفذ خطة عاجلة لإزالة التعقيدات الإدارية ومكافحة الفساد.. ويؤكد: ملتزمون بتنفيذ التعاقدات مع الشركات الأجنبية

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- الموندو: ملك إسبانيا لم يشرب خمرا احتراما للسيسى وعزمه على "جمبرى" ولحمة ضانى

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- السيسى يلبى نداء المصريين بإسبانيا ويترجل من سيارته لتحيتهم

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- "اليوم السابع" ينفرد بنشر أول صورة لهشام طلعت مصطفى فى العناية المركزة.. قوة أمنية تصل مستشفى السلام الدولى لنقله إلى محبسه.. أحدث تقرير يؤكد تباطؤ ضربات القلب.. وتحذيرات من تحريكه حتى لا يصاب بسكتة

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- الفريق الطبى لهشام طلعت مصطفى يقدم تقريرا للأمن عن سوء حالته الصحية

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- فضيحة جديدة.. ممثلة تدعى تصوير "فيلم إباحى جديد" بالأهرامات.. وكالعادة "الآثار تنفى".. كارمن دى لوز نشرت على صفحتها بـ"الفيس بوك" مجموعة صور توثق رحلتها فى مصر بداية من ركوبها الطائرة حتى الأهرامات

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- رسميًا.. بديع وإخوانه يطعنون على المؤبد والإعدام فى أحداث مكتب الإرشاد

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- حبس شاهد هيومان رايتس ووتش و4إخوان 18عاما لتورطهم فى العنف بالإسكندرية

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- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" لـ5 مايو

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- فيلم "كابتن هيما" بين أحراز المتهم السابع فى قضية التخابر مع قطر

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- محلب يفتتح ميناء قسطل البرى على الموسيقى السودانية والزغاريد..ويؤكد:شعب واحد يعيش فى دولتين.. نائب عمر البشير:سياستنا مع مصر لا تخاصم ولا تضارب فى المصالح ونعم للتوحد..وجلسة مباحثات ثنائية بين البلدين

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- الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار توفر 10 مليارات جنيه للدولة

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- البورصة تقفز 2% لأول مرة منذ عدة أسابيع.. تربح 6.7 مليار جنيه بعد أنباء عن مناقشة تعديل الضرائب.. وعمران: المستثمرون فى السوق بحاجة ماسة لأن يشعروا بأن الدولة ترعى مصالحهم وتشجع الاستثمار فى سوق المال

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- بالصور..هبوط أرضى بسبب كسر ماسورة مياه بالإسماعيلية يبتلع سيارة ملاكى

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- مساعد وزير الداخلية للإعلام فى حواره لـ"اليوم السابع": لن تتحول الشرطة من جهاز يحمى المواطن لجهاز يقمعه.. اللواء أبو بكر عبد الكريم:تحقيق الأمن أهم أولوياتنا.. والإعلام له دور وطنى ونتقبل النقد البناء

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- بالفيديو..بطلة العالم بألعاب القوى تروى واقعة اغتصابها على يد4:نفسى أقتلهم

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- بعد نشر "اليوم السابع" قصتها.. القبض على كلابو وزميله بتهمة اغتصاب بطلة العالم فى أولمبياد أثينا ببورسعيد.. الجناة: استدرجنا الفتاة المعاقة ذهنيا واعتدينا عليها جنسيا وأطلقنا سراحها بعد 3 أيام

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-أمن الشرقية يقبض على صاحب حضانة روجت للمذهب الشيعى

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- بعد انفراد "اليوم السابع" بنشر فيديو "حضانة بالشرقية تعلم الأطفال المذهب الشيعى".. "التضامن" تقرر غلق الحضانة وعزل مجلس إدارتها.. والأمن الوطنى يحقق فى تداول الفيديوهات.. وفرحة بين الأهالى بقرار الغلق

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- رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: ننتظر وصول قوانين الانتخابات اليوم

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- سياسيون: قوانين الانتخابات مقدمة لفشل جديد.. والبرلمان المقبل فرصة لرجال الأعمال وأنصار الدولة الدينية.. وخبراء: التفاوت فى تقسيم الدوائر سيكون محلا للطعن بعد تكافؤ الفرص.. وجمال زهران:سأتقدم بعدة طعو

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