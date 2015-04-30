وليا عهد أبو ظبى ودبى يصلان الرياض لتهنئة نظيرهما السعودى

قالت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها، منذ قليل، إن ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولى عهد دبى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصلا الرياض لتهنئة محمد بن نايف، ولى العهد الجديد للمملكة العربية السعودية ، ومحمد بن سلمان لتعيينه وليا لولى العهد.

وكان فى استقبالهما لدى وصولهما مطار قاعدة الرياض الجوية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهرى، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.

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