بالصور.. القبض على 4 راقصات بملابس عارية فى فرح شعبى بالزقازيق

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 4 فتيات لقيامهن بالرقص بملابس عارية غير مصرح بها فى فرح شعبى بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ عليهن لعرضهن على نيابة قسم أول الزقازيق .>تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بلاغ من أحد المواطنين عن وجود فرح شعبى بناحية منطقة شرويدة دائرة قسم أول الزقازيق ووجود بعض الراقصات يرتدين ملابس شبه عارية.

وتوجهت قوة من مباحث الآداب بمعرفة النقيبين إسلام الدالى وحسام الشحات برئاسة المقدم أحمد عبد العزيز رئيس مباحث الآداب، وتم ضبط الفتيات وهن كل من "حسناء أ ى" 18 سنة، مقيمة القاهرة، و"دعاء خ م" 17 سنة، ومقيمة القاهرة، و"هيام خ م" 15 سنة، ومقيمية القاهرة، و"يسرا أ ع" 15 سنة، ومقيمة الإسكندرية .

وتم التحفظ عليهن تحت تصرف نيابة الزقازيق، ووجهت مباحث الآداب لهن تهمة الرقص بملابس عارية غير مصرح بيها، وتهمة التحريض على الفسق، ورقم المحضر 4920 جنح قسم أول الزقازيق، وجار العرض على النيابة.



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