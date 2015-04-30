مأمور قسم مصر الجديدة بـ"ترحيلات أبو زعبل": السيارة تتحمل أكثر من 45 متهما

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذى حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" إلى اللواء سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، والذى أكد أن سيارة الترحيلات التى تم نقل ضحايا سجن أبو زعبل، تتحمل نقل 45 متهما كما فعل نائب مأمور القسم، لافتًا إلى أنه نقل 45 متهما سابقًا إلى سجن وادى النطرون.

وقال إن السيارة تتحمل قرابة 40 وأكثر "فى الظروف اللى إحنا فيها"، وذلك ردًا على سؤال القاضى حول "ما قولك فى التقارير الفنية أن السيارة التى نقلت المتهمين فيها لا تتسع إلا إلى 24 شخصا؟".

وأوضح زغلول، أنه اعترض على تكليف قطاع شرق القاهرة، نائب المأمور، بنقل 45 متهما وحصر جميع المتهمين المنقولين فى أحدث فض أعتصام رابعة، إلى سجن أبو زعبل، متابعًا "قطاع شرق تمسك بحصر نائب المأمور لمتهمى أحداث فض اعتصام رابعة الذين يصلون إلى 758 متهما.

وأكد زغلول، ردًا على سؤال من القاضى، حول من المسئول عن ترحيل متهمى فض رابعة، فقال: "إدارة ترحيلات القاهرة التابعة للمديرية هى المسئولة عن ترحيل المتهمين، مش معقول قسم مسئول عن ذلك".

وتابع: "الكتب الإسترشادية التى تصدر من الداخلية حول سعة سيارة الترحيلات من نوع السيارة التى حدثت بها الواقعة تتحمل 35 متهما لكن جرت العادة على تحميل أكثر من ذلك".