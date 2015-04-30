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رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" للقرار

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رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" للقرار رفع جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" للقرار
رفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى جلسة محاكمة مرسى و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر لإصدار القرار.

‏ والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان بتهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365