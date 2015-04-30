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القوات العراقية تقتل 56 إرهابيا من داعش بالكرمة وبغداد

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القوات العراقية تقتل 56 إرهابيا من داعش بالكرمة وبغداد القوات العراقية تقتل 56 إرهابيا من داعش بالكرمة وبغداد
قتلت القوات العراقية بقيادة عمليات بغداد 56 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عمليات عسكرية فى منطقة الكرمة والمناطق المحيطة بها بالأنبار فى اطار عملية"فجر الكرمة" وفى بغداد وبدعم من طيران التحالف الدولى المناهض لداعش.

وذكرت قيادة عمليات بغداد- فى بيان صحفى اليوم- أن القوات تمكنت من إلحاق هزيمة بالإرهابيين، وقتلت 40 إرهابياً وتمكنت من تفكيك 84 عبوة ناسفة، وعالجت 12 منزلًا مفخخًا ودمرت 9 مقرات للإرهابيين و4 سيارات مفخخة ودراجة مفخخة، و3 سيارات مزودة بأسلحة رشاشة، وسيارتين تحملان مسلحين وتم قتلهم بالكامل وتدمير مخزن للعتاد.

وأشارت إلى أن القطاعات التى شاركت فى العملية تضم قوات من الفرق السادسة والحادية عشرة، والسابعة عشرة، وسرايا من الشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وباسناد من طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار.

كما تمكنت قوة من تشكيلات طيران الجيش من تدمير مقرين للإرهابيين وقتل من فيها، وتدمير مخبأ للعتاد، ودراجة نارية ضمن قاطع مسئولية الفرقة الاولى تدخل السريع، كما تمكن طيران التحالف الدولى من قتل 6 ارهابيين وتدمير ثلاثة مقار للارهابيين.

وقتلت قوة من مقر اللواء (22) 10 إرهابيين وجرح 12 آخرين وتدمير 4 سيارات بمنطقة "الغزيلية" شمالى بغداد، فيما تمكنت قوة من الفوج الثالث فى اللواء (24) من العثور على مخزن يحوى على 23 قذيفة هاون غربى بغداد.
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مصر 365