تعرفت على صديقها عبر "فيس بوك" فسلمته جسدها وعندما رفض زواجها قتلته

تعرفت على صديق لها عبر الـ"فيس بوك" وطلب لقاءها وتعددت اللقاءات، أفصح لها عن حبه، وأبدى لها رغبته فى الزواج منها، سلمته قلبها وجسدها معًا، وتعددت اللقاءات المحرمة بينهما داخل شقته بمنطقة المريوطية، وباتت وعوده بالزواج مجرد سراب، استعانت بأسرتها وقتلوا الشاب بالعمرانية فى الجيزة ليتخلصوا من عارهم.

تلقى العميد ياسر على مأمور مركز شرطة العمرانية بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتولا وملقى بشارع نصر الدين، فانتقل المقدم كريم السبكى رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب فى العشرينات من العمر، وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن القتيل طالب ومقيم بالمريوطية، وكانت فتاة تتردد على شقته التى يقيم بها بمفرده بالمريوطية.

وأفادت تحريات الرائد حسام العباسى معاون المباحث، أن الفتاة تدعى "نورا.ع" وراء ارتكاب الجريمة، فتم القبض عليها وانهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أنها تعرفت على حبيبها عبر الفيس بوك وطلب لقاءها ووعدها بالزواج، وعندما سلمته جسدها رفض الوفاء بوعوده، وخوفًا من الفضيحة استعانت بأسرتها، حيث استدرجوا الشاب إلى شارع نصر الدين وقتلوه برفقة اثنين آخرين، وألقت قوات الأمن بإشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث ونائبه اللواء مجدى عبد العال القبض على جميع المتهمين وأحيلوا للنيابة.