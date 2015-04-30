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طهران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بعد منع هبوط طائرة إيرانية باليمن

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طهران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بعد منع هبوط طائرة إيرانية باليمن طهران تستدعى القائم بالأعمال السعودى بعد منع هبوط طائرة إيرانية باليمن
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت للمرة الثانية القائم بالأعمال السعودى فى طهران وأبلغته احتجاجا على قيام طائرات سعودية بمنع هبوط طائرة إيرانية فى مطار صنعاء.

وتقول إيران إن الطائرة كانت تحمل مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر الإيرانى للشعب اليمنى ، وكان المتحدث الرسمى باسم قيادة التحالف العميد ركن أحمد عسيرى صرح بأن طائرات التحالف قصفت مدرج مطار صنعاء الدولى بعد اختراق طائرة إيرانية للأجواء اليمنية ومحاولة هبوطها فى المطار.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدائرة الأولى للخليج بوزارة الخارجية الإيرانية القول خلال اللقاء بأنه "ليس من المقبول أبدا للجمهورية الإسلامية قيام طائرات حربية سعودية بالتعريض للخطر حياة طاقم الطيران وكوادر الهلال الأحمر الإيرانى الذين توجهوا إلى صنعاء لتقديم المساعدة الدوائية والعلاجية للشعب اليمنى .. وتعتبر هذا التصرف غير مقبول وبعيد عن المعاير الإنسانية ويناقض قوانين الملاحة الجوية الدولية".
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