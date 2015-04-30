محافظ كفر الشيخ يقرر تطوير كورنيش بحيرة البرلس

قرر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، تكليف سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم بعمل تصور لتطوير وتنمية الساحل الشمالى والبحيرة والهضبة سياحيًا.

وقال رئيس مدينة بلطيم فى تصريحات له، إنه تم وضع تصور لتطوير وتنمية السياحة بعمل كورنيش لبحيرة البرلس ومراسى المراكب، وتطوير الجزيرة بالبحيرة لاستقبال زوار اليوم الواحد، بتكلفة إجمالية 10ملايين جنيه، ويستغرق التنفيذ 18شهرا، وأيضا عمل نادى اجتماعى رياضى على هضبة بلطيم، وهو أعلى مكان بالمدينة بمساحة حوالى فدانين وتنفذ فى 18شهرا، وتطوير وتجميل للشوارع وبوابة لمدخل المدينة تتناسب مع العنصر السياحى بتكلفة 5ملايين جنيه، ويتم التنفيذ فى 12شهرا، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية لعملية التطوير 20مليون جنيه.