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طلاب يدشنون "هاشتاج" للتضامن مع أستاذ بآثار إسكندرية متهم بالتحرش

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طلاب يدشنون "هاشتاج" للتضامن مع أستاذ بآثار إسكندرية متهم بالتحرش طلاب يدشنون "هاشتاج" للتضامن مع أستاذ بآثار إسكندرية متهم بالتحرش
دشن عدد من طلاب وخريجى قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، "صفحة وهاشتاج" على مواقع التواصل الاجتماعى، للتضامن مع الدكتور "أحمد.غ" أستاذ الدراسات اليونانية والرومانية بقسم الآثار بكلية الآداب، والمتهم بالتحرش أثناء إجراء الامتحان الشفوى للطالبات.

وأكد الطلاب على أن عضو هيئة التدريس المتهم بالتحرش، كان مثالا للالتزام ولم يخرج فى أى مرة أثناء التدريس لهم عن السياق الأخلاقى أو العلمى لموضوع المحاضرة، كما أكدوا على مساعدته للطلاب ودعمه أثناء التدريس لهم.

فى المقابل كانت طالبات الفرقة الثانية من نفس القسم قد دشنوا "هاشتاج امتحان الميد نايت" للتعبير عن غضبهم من تأخير الدكتور المذكور لهم أثناء امتحان الشفوى حتى منتصف الليل داخل الكلية وخروجه عن سياق الأدب والأخلاق بأسئلة خارج المنهج من نوعية "هو الإسكندر الأكبر كان كويس مع مراته ولا لأ؟".

وقامت الطالبات بتحرير محضر بالشرطة ضده بقسم باب شرق وتم إحالته للتحقيق أمام لجنة القيم داخل الكلية.

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مصر 365