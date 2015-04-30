محافظ مطروح يتابع الإعدادات للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده نهاية يونيو

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة للتجهيز للمؤتمر الاقتصادى، المقرر إقامته نهاية شهر يونيو المقبل، بمحافظة مطروح، من خلال التنسيق مع الشركات الراعية للمؤتمر، لوضع التصورات النهائية الدعوة الشركات العربية والعالمية الكبرى للمشاركة فى المؤتمر.

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستعدة بكافة أجهزتها الأمنية والتنفيذية ومنشآتها السياحية، لاستضافة فعاليات المؤتمر الاقتصادى نهاية شهر يونيو المقبل طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

>وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية لتنظيم المؤتمر الاقتصادى للخروج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر، ومحافظة مطروح السياحية التى تتميز بالتنوع السياحى والاستثمارى، نظرا لموقع المحافظة الفريد على البحر المتوسط، ووجود العديد من الثروات الطبيعة التى تؤهلها لتكون محافظة صناعية وزراعية من الدرجة الأولى.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم الترويج للمشروعات التنمية بالمحافظة وفرص الاستثمار بإقامة معرضين بمدينة دبى الإماراتية، من أجل تسويق المشروعات التى ستعرض على الشركات والمستثمرين العرب والأجانب.

وأضاف بأن الهدف من المؤتمر الاقتصادى، الترويج الاستثمارى بمحافظة مطروح، وأن هذا المؤتمر سيمثل نقطة فاصلة فى المسار الاقتصادى، الذى تتبعه مصر حاليا، وذلك لما تتميز به المحافظة، من تنوع فرص الاستثمار والاستقرار الأمنى، وذلك بفضل وعى أبنائها.

وأكد محافظ مطروح، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة، من الدول والهيئات الدولية والشركات ورجال الأعمال، للتعرف على فرص الاستثمار الكامنة، بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، التى لم تستغل حتى الآن .

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للمحافظة يومى 23 و 24 مارس الماضى، وافق على إقامة مصنع للأسمنت واستغلال ملاحات سيوة ومنخفض القطارة والموافقة على إقامة ميناء تجارى غرب مدينة مرسى مطروح.