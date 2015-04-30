جامعتا طنطا وقناة السويس يقترحان عودة التنسيق الخاص لبعض التخصصات

أرسلت جامعتا طنطا وقناة السويس بطلبات إلى المجلس الأعلى للجامعات لإصدار قرار حول عدد من قواعد التنسيق وقبول بعض التخصصات الفنية بالكليات من خريجى المدارس الفنية فى شعبة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المنزلى.

وأرسلت جامعة قناة السويس مقترحا بعودة طابع التنسيق الخاص بقبول الطلبة فى شعبة الاقتصاد المنزلى من طالبات الثانوية العامة تخصص علمى علوم وعلمى رياضيات، وقبول طالبات الدبلومات من عدد من المدارس الفنية، وخاصة مدارس الثانوى الصناعى تخصص ملابس جاهزة والثانوى الزراعى تخصص غذائى وعجائن .

كما تقدمت الجامعة بمقترح عودة طابع تنسيق خاص بقبول طلاب فى شعبة تكنولوجيا التعليم، وقبول طلاب الدبلومات من المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات فى شعبة تكنولوجيا التعليم فى تخصصات الإلكترونيات والكهرباء ومنظومة الحاسب وبرمجيات الحاسب وشبكات الحاسب .

من جانب آخر تقدمت جامعة طنطا بمقترح بقبول الطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم إعداد الفنيين الصناعيين ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بشعبة تكنولوجيا التعليم فى عدد من التخصصات وهى تبريد وتكييف وتشغيل وأجهزة دقيقة وصيانة الأجهزة الطبية من طلاب المعهد الفنى الصحى.