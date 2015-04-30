لجنة توريد القمح بالغربية تناقش استعداد مديرية التموين لتسويق المحصول

ناقشت اللجنة العليا بتنشيط توريد القمح المحلى برئاسة سامية محرز السكرتير العام لمحافظة الغربية، استعدادات مديرية التموين بالغربية لتنشيط وتسويق القمح المحلى والمساحات المنزرعة بمحصول القمح المحلى والمعوقات التى اعترضت تسويق القمح العام الماضى، وكيفية تلافيها فى العام الحالى، واتخاذ الإجراءات السليمة لتخزين المحصول داخل الشون لحمايته من الآفات والحشرات وتفعيل دور التعاونيات فى استلام الأقماح وتخزينها بطريقة سليمة.

وأصدرت سامية محرز سكرتير عام المحافظة توجيهاتها لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع هيئة الطرق لعمل فتحة مرورية مؤقتة عند مدخل دفرة أثناء فترة الحصاد، تيسيرا لدخول وخروج الفلاحين وذلك بسبب أعمال إنشاء كوبرى هيلانة أمام كوبرى دفرة.

كما أكدت على ضرورة انتداب مجموعة من المهندسين الزراعيين من مديرية الزراعة بالغربية للعمل بهيئة الصادرات لسد العجز فى فترة توريد المحصول بالشون.