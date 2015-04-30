فيلم "كابتن هيما" بين أحراز المتهم السابع فى قضية التخابر مع قطر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عرض محتويات "الهارد ديسك" الخاص بأحراز المتهم السابع فى الجلسة السابعة عشر من محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتسريبها إلى دولة قطر.

وبعرض الملفات تبين أن بها صورا لخطابات بين عصام سلطان وسعد الكتاتنى حول مطالبة بوضع تشريعات لحفظ حقوق المواطنين وردع المجرمين، بالإضافة إلى بعض الملفات عن شركات التسويق الشبكى "QNET" وملفات طبية وملفات خاصة بعمله كمعيد فى كليه العلوم التطبيقية وصور آشعة وسونار وأجهزة معامل وغيرها من الملفات والأفلام العربية مثل "المصلحة" لأحمد السقا، و"كابتن هيما" والكثير غيرها وكتب مثل "كيف نحبب القرآن لآبنائنا" و"28 حرف" وبعض الأغانى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى ‏الشناوى وراضى رشاد.‏ ‏

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر"