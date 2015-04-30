بالفيديو.. كواليس زيارة السيسى لإسبانيا فى نشرة اليوم السابع المصورة مع همت سلامة

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين..

السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وإسبانيا للتعاون فى مشروع القطار السريع

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. والطقس ربيعى معتدل

وزير البيئة: انتشال 40% من صندل الفوسفات الغارق بقنا

التنمية المحلية: انتهاء إعادة ترسيم الحيّز العمرانى لـ60% من القرى

شركة صينية تبنى ناطحة سحاب من 57 طابقا فى 19 يوما