أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. كواليس زيارة السيسى لإسبانيا فى نشرة اليوم السابع المصورة مع همت سلامة

Google+ Print
بالفيديو.. كواليس زيارة السيسى لإسبانيا فى نشرة اليوم السابع المصورة مع همت سلامة بالفيديو.. كواليس زيارة السيسى لإسبانيا فى نشرة اليوم السابع المصورة مع همت سلامة
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين..

السيسى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وإسبانيا للتعاون فى مشروع القطار السريع

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. والطقس ربيعى معتدل

وزير البيئة: انتشال 40% من صندل الفوسفات الغارق بقنا

التنمية المحلية: انتهاء إعادة ترسيم الحيّز العمرانى لـ60% من القرى

شركة صينية تبنى ناطحة سحاب من 57 طابقا فى 19 يوما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد

السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد