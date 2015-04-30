بالفيديو.. "اليوم السابع" فى جولة داخل حديقة القصر الملكى بمدريد

>التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فيليبى السادس ملك إسبانيا، تمهيداً لبدء جلسة مباحثات ثنائية، وكان يرافق الرئيس وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، والسفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقام "اليوم السابع" بجولة داخل حديقة القصر الملكى فى مدريد، حيث يضم مجموعة من الأشجار المميزة والتى تعد محمية طبيعية لحماية الغزلان النادرة من الانقراض، وتحيط بالقصر حدائق كبيرة تأسست لنزهة سكانه الملكيين.

كما تضم "الحديقة" مبنى من دور واحد يضم قاعة لتدريبات اللياقة البدنية بجوار مهبط الطائرات، ومقر لمكاتب ضباط حماية الأسرة الملكية، ويغلب على مفروشات ذلك المبنى الألوان القرمزية للسجاد ودرجات الأخضر للجدران المطبوعة بالكامل باللوحات الفنية وأغلبها لنقوشات مقتبسة من عصر النهضة مع الأثاث الذهبى.

ويعد القصر هو المقر الرسمى لملوك إسبانيا، ويقع القصر فى ساحة الشرق فى قلب العاصمة مدريد فى إسبانيا، ويعتبر ذا وظائف تشريفية فقط، وتتكون الواجهة المطلة للقصر على الفناء الداخلى من ثلاثة مستويات، ويعد القصر واحدا من أكبر القصور فى أوروبا الغربية بعد قصر اللوفر.

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