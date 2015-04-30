بالصور.. السيسى يشهد توقيع مذكرات تفاهم مع إسبانيا حول مكافحة الجريمة

>شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، بقصر لومونكوا، مراسم التوقيع على عدد مذكرات التفاهم بين البلدين، حيث وقعت مصر وإسبانيا، اليوم الخميس، بمقر الحكومة الإسبانية اتفاقية تعاون فى المجال الأمنى ومكافحة الجريمة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول حماية الممتلكات والآثار المصرية المصدرة بشكل غير شرعى، ووقعها سامح شكرى وزير الخارجية المصرى وخوسيه مانويل وزير الخارجية الإسبانى، كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم فى مجال السياحة بين مصر وإسبانيا، ووقعها من الجانب المصرى سامح شكرى، ومن الجانب الإسبانى ووزير الصناعة والسياحة والطاقة خوسيه مانويل سوريا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين فى مجال البنية التحتية والنقل، وقعها من الجانب المصرى وزير النقل هانى ضاحى، ومن الجانب الإسبانى وزيرة التجهيز انا باستور.



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