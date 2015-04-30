القبض على 4 ساقطات داخل شقة دعارة فى منطقة إمبابة

نجحت مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة فى القبض على 4 ساقطات داخل منزل فى منطقة إمبابة، وتبين أن المتهمات يستقطبن الزبائن من أجل المال.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، مفادها تردد ساقطات على شقة برفقة بعض الرجال، ونجحت أجهزة الأمن فى اقتحام المكان والقبض على 4 سيدات برفقة زبائنهن، واعترفت المتهمات بأنهن يستقطبن الزبائن لممارسة الجنس مقابل 150 جنيه فى المرة الواحدة، وأحيلوا للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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