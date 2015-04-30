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تشييع جثمان طفل الشرقية.. والأسرة: كنا متواجدين على بعد متر من الانفجار

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تشييع جثمان طفل الشرقية.. والأسرة: كنا متواجدين على بعد متر من الانفجار تشييع جثمان طفل الشرقية.. والأسرة: كنا متواجدين على بعد متر من الانفجار
شيع أهالى قرية كفر الباشا بمركز ديرب نجم بالشرقية، جثمان الطفل إسلام لطفى على أنور – 5 سنوات- الذى لقى مصرعه إثر انفجار جثم غريب كان أمام منزله، إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته بالقرية، وتلقت أسرة الطفل العزاء من المشيعين.
>وعم الحزن والبكاء أهالى القرية وهم يشيعون جثمان الطفل.

وقال أحمد منصور، ملازم أول بمديرية أمن سوهاج، وعم الطفل، إنه حتى الآن لم يستدل على سبب الانفجار الذى أودى بحياته.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسرة الطفل كانت متواجدة على بعد ما يزيد عن متر ولم يلاحظوا الجسم الذى انفجر بطفلهم مما أصابهم بالصدمة الشديدة.


>- مصرع طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه أمام منزله بديرب نجم بالشرقية
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