بدء مؤتمر شعبى يشارك فيه حركات سلام اسرائيلية وفلسطينية

انطلق اليوم الخميس فى تل أبيب مؤتمر شعبى يشارك فيه ممثلون عن حركات سلام إسرائيلية وفلسطينية تحت عنوان "الشعب يريد السلام".

وأفادت الاذاعة الاسرائيلية بأن المؤتمر يشمل لقاءات تجرى خلالها محاكاة للعملية التفاوضية بين الطرفين سعيا لإيجاد سبل لكسر الجمود الذى يكتنفها.

وأفادت الاذاعة بأن الوفد الفلسطينى للمؤتمر يضم شخصيات سياسية وسجناء أمنيين سابقين ونشطاء سلام وشخصيات من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني. أما الوفد الإسرائيلى فيشمل شخصيات تمثل تيارات ووجهات نظر مختلفة من بينها ضباط كبار سابقون فى الجيش ومستوطنون.

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