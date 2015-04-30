مورينيو: إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين لن تستطيعوا إذاعته

"إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين بين شوطي المباراة، لن تستطيعوا إذاعته، فقد كان تيت تيت تيت" هكذا تحدث جوزيه مورينيو عقب الفوز على ليستر سيتي يوم الأربعاء.

وكان تشيلسي قد نجح في الفوز على ليستر سيتي في مباراته المؤجلة بثلاثة أهداف لهدف، ليحتاج فقط للانتصار على كريستال بالاس الأحد المقبل ليتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وأنهى الزرق الشوط الأول من مباراتهم أمام ليستر وهم متأخرون بهدف دون رد، لكن كل ذلك تحول إلى أداء رائع في نظيره الثاني، حيث نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف.

ولكن المدرب البرتغالي امتدج أداء لاعبيه عقب نهاية المباراة، معربا عن فخره بالفريق الذي نجح أن يحتل صدارة جدول الترتيب منذ اليوم الأول للمسابقة وحتى النهاية.

وأضاف في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس"ما يقوم به فريقي يعد أمرا استثنائيا، تصدرنا للدوري منذ اليوم الأول لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق".

وواصل"أعتقد أن كل الفرق ترغب في تقليد ما قمنا به طوال الموسم الحالي".