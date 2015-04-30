أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين لن تستطيعوا إذاعته

Google+ Print
مورينيو: إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين لن تستطيعوا إذاعته مورينيو: إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين لن تستطيعوا إذاعته

"إذا أخبرتكم ماذا قلت للاعبين بين شوطي المباراة، لن تستطيعوا إذاعته، فقد كان تيت تيت تيت" هكذا تحدث جوزيه مورينيو عقب الفوز على ليستر سيتي يوم الأربعاء.

وكان تشيلسي قد نجح في الفوز على ليستر سيتي في مباراته المؤجلة بثلاثة أهداف لهدف، ليحتاج فقط للانتصار على كريستال بالاس الأحد المقبل ليتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2010.

وأنهى الزرق الشوط الأول من مباراتهم أمام ليستر وهم متأخرون بهدف دون رد، لكن كل ذلك تحول إلى أداء رائع في نظيره الثاني، حيث نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف.

ولكن المدرب البرتغالي امتدج أداء لاعبيه عقب نهاية المباراة، معربا عن فخره بالفريق الذي نجح أن يحتل صدارة جدول الترتيب منذ اليوم الأول للمسابقة وحتى النهاية.

وأضاف في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس"ما يقوم به فريقي يعد أمرا استثنائيا، تصدرنا للدوري منذ اليوم الأول لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق".

وواصل"أعتقد أن كل الفرق ترغب في تقليد ما قمنا به طوال الموسم الحالي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع