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محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لمواطن منزله آيل للسقوط بصدفا

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محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لمواطن منزله آيل للسقوط بصدفا محافظ أسيوط يمنح وحدة سكنية لمواطن منزله آيل للسقوط بصدفا

ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط منح وحدة سكنية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية بمركز صدفا لمواطن منزله آيل للسقوط.

كان المواطن محمد قاسم أحمد ـ عامل بأحد المخابز ـ قد ألتقى المحافظ أثناء لقاءه الجماهيري الذي عقد بمجلس ومدينة صدفا للاستماع إلى مشاكل ومطالب المواطنين ومحاولة حلها بحضور وكلاء الوزارات والتنفيذين وطلب منه وحده سكنية حيث أن ظروفه صعبه ويعول 9 أطفال ومنزله آيل للسقوط.

وعلى الفور، كلف المحافظ كامل فراج رئيس المركز بفحص حالته الذي أفاد أن المواطن يقيم في منزل مساحته 20 متر وتقدم في القرعة العلنية التي أجريت على 120 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز صدفا ولم يحالفه الحظ ويوجد عدداً من الوحدات المسحوبة لبعض المستحقين الذين لم يسددوا الاقساط فأمر المحافظ بمعاينة لجنة من الإدارة الهندسية بالمركز لمنزل المواطن وإزالته في حال أنه آيل للسقوط وتسليمه الوحدة السكنية فوراً .

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