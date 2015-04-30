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السيسى يعقد مباحثات مع ملك إسبانيا ويشهد توقيع 5 اتفاقيات اليوم

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السيسى يعقد مباحثات مع ملك إسبانيا ويشهد توقيع 5 اتفاقيات اليوم السيسى يعقد مباحثات مع ملك إسبانيا ويشهد توقيع 5 اتفاقيات اليوم
قال أحمد إسماعيل عبد المعطى، سفير فى مدريد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيبدأ برنامج زيارته الرسمية لمدريد صباح اليوم الخميس، حيث سيلتقى الرئيس على مأدبة إفطار بمقر إقامته مع رؤساء كبريات الشركات الإسبانية بحضور وزير الاقتصاد الإسبانى ورئيس الغرفة التجارية الإسبانية ورئيس مجلس الأعمال الإسبانى وعدد من الوزراء المصريين المرافقين للرئيس.

وأضاف عبد المعطى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إعلان أسماء تشكيل الجانب الإسبانى فى مجلس الأعمال المصرى الإسبانى والذى يترأسه من الجانب المصرى رجل الأعمال، ماجد المنشاوى، ومن المقرر أن يتوجه السيسى عقب ذلك إلى قصر "ثارثويلا" للقاء ملك إسبانيا فيليبى السادس، وعقد جلسة مباحثات بينهما بحضور رئيس الوزراء الإسبانى.

وعقب ذلك، يتوجه الرئيس السيسى إلى قصر "لا مونكوا" مقر إقامة رئيس لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء ماريانو راخوى، يعقبها لقاء موسع بحضور وفدى البلدين، ويعقبها توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى عدد من المجالات، كما سيتوجه مرة أخرى إلى قصر "أورينتال" لحضور مأدبة الغداء التى يقيمها ملك إسبانيا على شرف الرئيس.

وأضاف سفير مصر فى مدريد أن الرئيس سيلتقى عقب ذلك مع رئيس مجلس النواب الإسبانى ونوابه الأربعة بمقر البرلمان.

فى السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية إن ملكة إسبانيا "ليتيسا"، قررت المشاركة فى مأدبة الغداء، وذلك على الرغم من عدم مشاركة زوجة الرئيس السيسى فى الزيارة.

وأضافت المصادر أن الملكة الإسبانية ليتيسا اعتادت مشاركة زوجها فى كل الأحداث، لكنها لم تتوقع أن تتواجد فى الغداء مع الرئيس السيسى، خاصة أن زوجة الرئيس السيسى ليست برفقته خلال الزيارة، معتبرة وجود الملكة فى الغداء وعدم حضور زوجة السيسى تجاوزا للبروتوكول.

وأشارت المصادر إلى أن الملكة أدركت بحسها الإعلامى، حيث إنها كانت تعمل بالإعلام قبل زواجها من الملك فيليبى، أهمية الزيارة التى يقوم بها الرئيس لمدريد فى هذه المرحلة التى تمر بها منطقتا الشرق الأوسط والبحر المتوسط بمتغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة تهدد الأمن والاستقرار فى القارة الأوروبية، وأشارت المصادر إلى أن مشاركة الملكة فى حفل الغذا تمثل مزيدا من الترحيب بالرئيس السيسى.

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مصر 365

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