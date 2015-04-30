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بالفيديو - غزارة تهديفية تشعل وصافة الكالتشو بين لاتسيو وروما..وسقوط عاشر لميلان

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بالفيديو - غزارة تهديفية تشعل وصافة الكالتشو بين لاتسيو وروما..وسقوط عاشر لميلان بالفيديو - غزارة تهديفية تشعل وصافة الكالتشو بين لاتسيو وروما..وسقوط عاشر لميلان

(إفي): تواصل الصراع على وصافة الدوري الإيطالي في جولته الـ33 يوم الأربعاء بفوز ساحق للاتسيو على المتذيل بارما برباعية نظيفة، وكذلك انتصار روما على ساسولو بثلاثية.

في المقابل تضاعفت معاناة ميلان بخسارة جديدة على ملعبه امام جنوى بثلاثة أهداف لواحد.

فعلى ملعب الأوليمبيكو، نجح "نسور" لاتسيو في التفوق برباعية تناوب على تسجيلها ماركو بارولو والألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه وأنتونيو كاندريفا (ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة) بجانب السنغالي دياو كايتا قبل النهاية بعشر دقائق.

وتحصل لاتسيو بذلك على النقطة 62 ، مبتعدا بنقطة واحدة عن جاره روما.

وتفوق "الذئاب" خارج ملعبهم امام ساسولو بثلاثية للإيفواري سيدو دومبيا واليساندرو فلورينزي والبوسني ميراليم بيانيتش (ق6 و27 و74).

وجمدت الخسارة رصيد ساسولو عند 36 نقطة بالمركز 15.

وتجرع ميلان مرارة الهزيمة مجددا، للمرة العاشرة في البطولة، على ملعب سان سيرو أمام جنوى.

سجل جنوى ثلاثية عبر أندريا بيرتولاتشي والبرتو كوستا ومباي نيانج، في فريقه السابق، مقابل هدف شرفي سجله الفرنسي فيليب ميكسيس للروسونيري من تصويبة رائعة.

وتجمد رصيد ميلان عند 43 نقطة بالمركز العاشر، خلف جنوى صاحب 50 نقطة بالمركز السادس.

شاهد أهداف لقاء ميلان

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فيديو اليوم السابع

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