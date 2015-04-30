بالمستندات.. ليبيا تؤكد مقتل مصور مصري على يد ” داعش “

أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساء أمس الأربعاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، أن التحقيقات مع خمسة موقوفين بتهمة القتل هم ليبيان وثلاثة مصريين “اعترفوا بمسئوليتهم عن قتل طاقم قناة برقة” المكون من أربعة ليبيين ومصور مصري.

واعترف الموقوفون بحسب بيان الحكومة بمسئوليتهم عن “قتل الصحفيَين التونسيين في ليبيا”.

ولفت البيان :” أن الجهات الأمنية لم تتوصل “حتى الآن للمكان الذي دفنت فيه الجثث لصعوبة الوصول إليه لوقوعه بضواحي مدينة درنة” التي تسيطر عليها جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وفقد أثر طاقم قناة برقة منذ نحو ثمانية أشهر، بينما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بداية العام الحالي عن قتل الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وكان هذان الصحفيان اعتقلا لأول مرة في الثالث من سبتمبر 2014 في شرق ليبيا وأفرج عنهما بعد أيام ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة وفقدا في منطقة بشرق ليبيا في الثامن من الشهر نفسه.

وسمحت الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فبراير الماضي أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجموعات مسلحة في ليبيا هاجمت وهددت وقتلت صحفيّين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه.