أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالمستندات.. ليبيا تؤكد مقتل مصور مصري على يد ” داعش “

Google+ Print
بالمستندات.. ليبيا تؤكد مقتل مصور مصري على يد ” داعش “ بالمستندات.. ليبيا تؤكد مقتل مصور مصري على يد ” داعش “

أكدت الليبية المعترف بها دوليا مساء أمس الأربعاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، أن التحقيقات مع خمسة موقوفين بتهمة القتل هم ليبيان وثلاثة مصريين “اعترفوا بمسئوليتهم عن قتل طاقم قناة برقة” المكون من أربعة ليبيين ومصور مصري.

واعترف الموقوفون بحسب بيان الحكومة بمسئوليتهم عن “قتل الصحفيَين التونسيين في ليبيا”.

ولفت البيان :” أن الجهات الأمنية لم تتوصل “حتى الآن للمكان الذي دفنت فيه الجثث لصعوبة الوصول إليه لوقوعه بضواحي مدينة درنة” التي تسيطر عليها جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وفقد أثر طاقم قناة برقة منذ نحو ثمانية أشهر، بينما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بداية العام الحالي عن قتل الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وكان هذان الصحفيان اعتقلا لأول مرة في الثالث من سبتمبر 2014 في شرق ليبيا وأفرج عنهما بعد أيام ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة وفقدا في منطقة بشرق ليبيا في الثامن من الشهر نفسه.

وسمحت الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي فبراير الماضي أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجموعات مسلحة في ليبيا هاجمت وهددت وقتلت صحفيّين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"