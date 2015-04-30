مشاعر الولاء والانتماء تتدفق عبر وسم «لبيه – يا – محمد – ولد – زايد»

تفاعل مواطنون مع وسم «لبيه يا محمد ولد زايد» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، حيث تدفقت عبارات الثناء ومشاعر الولاء والانتماء والإشادة بخصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمنت تغريدات المواطنين الشمائل الحميدة لسموه ومواقف سموه النبيلة بكلمات رقيقة معبرة تعكس العلاقات الإنسانية التي تربط القائد بأبناء الوطن.

تغريدات

وتفصيلاً، غردت خلود آل فلاحية قائلة: دونك الغالي والروح تفداك .. أسد زايد وحفيد أسود. فيما أنشد الصرح آلشايد: شيخن به تفاخرت الأوطان نظرة وفكرة قيادية، نحن جيشن حولك يا بو خالد وقلوبنا تسوق الروح لبلادها، أنا سيفن شعاره يا وطن لبيه وأنا الحر وبياض الويه ميداني، شيخن به تفاخرت الأوطان نظرة وفكرة قيادية، نحن جيشن حولك يا بو خالد وقلوبنا تسوق الروح لبلاده، أنا سيفن شعاره يا وطن لبيه وأنا الحر وبياض الويه ميداني.

وقال «سراب الشارجه» يا سيدي آمر والشور شورك .. كبارنا وصغارنا لك ملبين. ودونت أم إبراهيم: سيف على رقاب أهل الفتن قايد الجيش وحافظ الأمن، الأب الحنون لهذا الوطن راعي فزعه فكل المحن، لبيه يا راعي البيت المتوحد، لبيه يا من للصف العربي وحد، لبيه يا راعي الفخر والمجد.

رجل دولة

وقالت حمدة: عمرنا يرخص يبقى لك قيادي محنك .. زعيم سياسي .. رجل دولة، صاحب رؤية ثاقبة. وأضافت في تغريدة أخرى بمناسبة توحيد القوات المسلحة: لمحمد ولد زايد حنا نلبي في كل المهمات.

وغرد عيناوي: اسمك اللي يعرفه كل البشـر، في سمانا شيخنا عزه يحـوم، قايد الأمه إلـى منـه، للندى لبيه في وقت اللزوم.

وقال محمد الرئيسي: في خدمة أبناء زايد قادتنا الكبار، لبيه ثم لبيه ولبيه يا أسد الدار. ودونت المواطنة الإيجابية: زايد ما مات ياعيال.

وقالت الاستثنائية نور: شيخ ما يوقف أمامه مستحيل، كن ربي خالقنه للأمام، وقتنا يبغي مثل قلبك حديد، الرصاص يثور وانته تبتسم.

وقال طامح -مجتهد أبوظبي: دام يا سيدي فينا عرق ينبض، أقسم بالله، والعرق إلي ما ينبض اسمك يا سيدي، فقصّه، لك السمع والولاء والطاعة يا سيدي، نحن سيوفك بوخالد وفي يمناك، أن تامر قطعنا وأن تسالم رجعنا.

رؤية زعيم

وغرد حسن راشد: شيخ وزعيم وقائد وصاحب رؤية ثاقبة، أشر يابوخالد نجوم الفضا نغزيها، حنا عصاك اللي ما تعصاك سيدي، حنا عصاك لـِ ما تعصاك يابوخالد.