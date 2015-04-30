الحريرى: قرارات العاهل السعودى بشأن ولاية العهد هدفها استقرار المملكة

اعتبر رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى أن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتسمية الأمير محمد بن نايف وليا للعهد السعودي، وتسمية الأمير محمد بن سلمان وليا لولى العهد تضع المملكة على الخط السريع للاستقرار وتوفير المقومات المتينة لأركان الحكم، وتستعيد امجاد الأيام الأولى للتأسيس كما بناها.

وقال الحريرى فى بيان صحفى اليوم إن : "كل أنظار العرب تتجه هذه الأيام إلى المملكة العربية السعودية، التى تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خطوات متقدمة فى المسيرة التاريخية، لتثبيت دعائم الحكم وتحقيق الانتقال فى مواقع المسئولية، بما يخدم طموحات الشعب السعودي، والأدوار الاستثنائية التى تضطلع بها المملكة فى هذه الحقبة من التاريخ العربي".

وأضاف أنه "من الطبيعى لأى عربى مخلص، أن يفرح لفرحة المملكة العربية السعودية بالقرارات الحاسمة للملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يتفاءل بوجود قيادات شابة على صورة الأمير المقدام والشجاع محمد بن نايف، وأمير الحزم محمد بن سلمان، فى الصفوف الأمامية لحماة المملكة وقيادتها نحو تاريخ جديد من التقدم والتطور والأمان".

وقال "لا يفوتنى ان أتوقف عند الدور التاريخى لأمير الدبلوماسية وعميدها على مستوى العرب والعالم، الامير سعود الفيصل، الذى سيبقى العلامة الفارقة فى العمل السياسى والدبلوماسي، والشخصية التى يقتدى بها كل من يتبوأ مواقع المسؤولية فى الخارجية السعودية، التى وضعت فى عهدة شاب واعد هو السفير عادل الجبير، الذى كرس نفسه وكفاءته لخدمة المملكة وقيادتها.

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