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بالفيديو.. السيسى يصل مطار مدريد في زيارته الأولى لإسبانيا

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بالفيديو.. السيسى يصل مطار مدريد في زيارته الأولى لإسبانيا بالفيديو.. السيسى يصل مطار مدريد في زيارته الأولى لإسبانيا
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الاسبانية مدريد، قبل قليل، فى زيارته الرسمية الأولى قادماً من قبرص، وذلك بعد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، حيث كان في استقباله إستقبال بالمطار خوسيه مانويل سوريا نائب رئيس الوزراء الاسبانى والوزير المسئول عن أهم 5 وزارات بينها الصناعة والطاقة والسياحة والبنية التحتية.

وكان وزير الصناعة الاسباني قطع زيارته الحالية الى الصين خصيصاً ليكون فى إستقبال السيسى، كما كان في استقبال ايضا السفير احمد اسماعيل عبدالمعطي سفير في مدريد وأعضاء السفارة وعدد من السفراء العرب .

و يرافق الرئيس السيسي خلال الزيارة وفد وزارى، يضم كل من سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس هانى ضاحى وزير النقل وأشرف سالمان وزير الاستثمار ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

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مصر 365

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