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قصف جوى لمعاقل مسلحين جنوب الشيخ زويد وشرق العريش

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قصف جوى لمعاقل مسلحين جنوب الشيخ زويد وشرق العريش قصف جوى لمعاقل مسلحين جنوب الشيخ زويد وشرق العريش
قال شهود عيان إن طائرة عسكرية وجهت ضربات متتالية لأهداف بمناطق شرق العريش وجنوب الشيخ زويد مساء اليوم وسمع دوى انفجارت، وأطلقت القوات النيران التحذيرية بكثافة من كل ارتكازاتها الأمنية.

وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء أن القوات فجرت اليوم 3 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على الطريق الدولى العريش رفح، وتمكنت القوات من رصدها وتفجيرها دون أن يتسبب ذلك فى وقوع أى خسائر.

كما قامت القوات بتدمير سيارة للاشتباه أنها مفخخة أثناء توقفها بالقرب من كمين أمنى برفح، وألقت القوات القبض على 16 مشتبهًا بهم بمناطق متفرقة أثناء عملياتها .

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