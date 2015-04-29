بالفيديو.. آخر فتاوى إيناس الدغيدى فى نشرة اليوم السابع المصورة مع “همت ودينا”

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وتتضمن النشرة المصورة من صالة تحرير اليوم السابع، تصريحات المخرجة إيناس الدغيدى، والتى اعتبرت فيها أن “الجنس بشكل عام حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج، وحق لكل شخص يمارسه حسب فكره وحسب عقليته وعاداته وتقاليده”.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار :-

- إيناس الدغيدى: ممارسة الجنس قبل الزواج حلال

- 3 قرارات مهمة فى اجتماع الحكومة اليوم

- محلب يلتقى وزير الاستثمار ومسئولى وخبراء سوق المال لبحث أوضاع البورصة

- ملك السعودية يعين محمد بن نايف وليا للعهد ومحمد بن سلمان وليا لولى العهد

- المؤبد لـ71 متهما بـ”اقتحام وحرق كنيسة كرداسة” و10 سنوات لـ2 آخرين

- محافظة القاهرة تبدأ أعمال ترميم وصيانة “أسدى” كوبرى قصر النيل

- تعيين “الصغير” رئيساً للبريد .. و”مشهور” رئيسا لجمعية شباب الأعمال

- “بى إم دبليو”: مستمرون بالتجميع بالسوق المصري لخدمة عملائنا

- 3 قرارات هامة لوزير الصناعة لضبط خريطة المستثمرين

- رائدة فضاء: المرور فى مصر أصعب من الصعود للقمر