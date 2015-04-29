محافظ شمال سيناء: إنشاء كلية للطب ومعهد تمريض بالمحافظة

أعلن اللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء كلية للطب ومعهد عالٍ للتمريض بشمال سيناء لتخريج الأطباء والممرضين والفنيين والأطقم الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية وتغطية جميع أوجه القطاع الطبى، لافتًا إلى عدم وجود عجز فى أطباء الفم والأسنان والصيادلة بسبب وجود كليتين لطب الأسنان والصيدلة، كما يجرى إنشاء مستشفى مركزى فى نخل وآخر فى بئر العبد، وتم الانتهاء من مستشفى رفح المركزى بخلاف تطوير مستشفى العريش.

جاء ذلك فى اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بمحافظة شمال سيناء الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وبحضور اللواء على العزازى مدير الأمن واللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة والدكتور أسامة راتب نائب رئيس جامعة سيناء والدكتور حبش النادى عميد كلية العلوم بالعريش بجامعة قناة السويس والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور صلاح سلام نقيب الأطباء بشمال سيناء والدكتور سليمان عرادة مدير عام التأمين الصحى وعطية محمد عطية مدير عام التضامن الاجتماعى والدكتور محمد الشريف مدير عام الطب البيطرى والدكتور سامى أنور مدير عام مستشفى العريش العام ومحمود رفاعى رئيس جمعية مستثمرى سيناء ورؤساء مجالس المدن وعدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية .

وقال الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة إن الاستثمارات فى قطاع الصحة بلغت أكثر من 700 مليون جنيه منذ عام 2012، وأن هدفنا تحقيق الجودة العالية فى مجال الخدمة الصحية وفى جميع المنشآت بإنشاء كلية للطب وكلية أخرى للتمريض أو معهد عال للتمريض لتوفير الكوادر اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية، وأنه خلال عام 2014 تم انشاء ورفع كفاءة 20 وحدة صحية ونحتاج إلى أطباء، ولدينا 98 % من الأدوية و90 % من المستلزمات الطبية، وتم تطوير المعامل وتوفير أجهزة إشاعات ومعدات طبية أخرى، إلا أن المشكلة فى عدم الصيانة لرفض شركات الصيانة الحضور بسبب الظروف الأمنية، وأن النقص الشديد فى الأطباء بسبب إحجام الأطباء عن الحضور إلى المحافظة.

وأشار الدكتور أسامة راتب نائب رئيس جامعة سيناء إلى دور الجامعة فى توفير الكوادر الطبية المتخصصة من خلال كليتى طب الأسنان والصيدلة بالعريش وكلية الطب الجديدة بفرع الجامعة بالقنطرة شرق.

وأعلن الدكتور حبش النادى عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس أن الجامعة مهتمة بإنشاء فصل لكلية الطب لحين استكمال منشآت الجامعة بالعريش.

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