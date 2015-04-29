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بالصور.. حريق هائل بمصنع إسفنج فى الروبيكى ببدر.. وانتقال سيارات الإطفاء

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نشب منذ قليل، مساء اليوم الأربعاء، حريق هائل فى مصنع للإسفنج بطريق الروبيكى بمدينة بدر، وناشد سكان المدينة الإطفاء سرعة التدخل لوجود مصنع كيماويات بجانبها، فيما انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

آثار الحريق الهائل فى مصنع الإسفنج -اليوم السابع -4 -2015
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آثار الحريق الهائل فى مصنع الإسفنج

تلقى اللواء جمال فريد حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مصنع للإسفنج بمنطقة 250 فدانًا بالقرب من طريق الروبيكى بمدينة بدر، ولم يستطع الأهالى السيطرة على الحريق لقوته، فانتقلت على الفور قوة من رجال الإطفاء تضم سلم هيدروليكى و4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

الحريق يشتعل فى طريق الروبيكى بمدينة بدر -اليوم السابع -4 -2015
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الحريق يشتعل فى طريق الروبيكى بمدينة بدر

السنة اللهب تتصاعد بمصنع إسفنج مدينة بدر -اليوم السابع -4 -2015
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السنة اللهب تتصاعد بمصنع إسفنج مدينة بدر

النيران تلتهم مصنع إسفنج بمدينة بدر -اليوم السابع -4 -2015
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النيران تلتهم مصنع إسفنج بمدينة بدر

النيران فى حريق مصنع مدينة بدر -اليوم السابع -4 -2015
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النيران فى حريق مصنع مدينة بدر


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