موجز أخبار مصر للساعة10.. السيسى يصل مطار مدريد فى زيارته الأولى لإسبانيا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، على رأسها وصول الرئيس السيسى إلى مدريد فى زيارته الرسمية الأولى، وذلك بعد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، حيث كان فى استقباله بالمطار خوسيه مانويل سوريا نائب رئيس الوزراء الإسبانى والوزير المسئول عن أهم 5 وزارات بينها الصناعة والطاقة والسياحة والبنية التحتية.

وواصل "اليوم السابع" رصده لردود الأفعال على التغييرات التى أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، فى الحكومة السعودية، والتى شملت تعيين محمد بن نايف وليًا للعهد، ومحمد بن سلمان وليًا لولى العهد، فضلاً عن تعيين حمد السويلم رئيسًا للديوان الملكى، وإعفاء سعود الفيصل من منصبه كوزير للخارجية..

وفيما يلى موجز أخبار العاشرة:

- السيسى يصل مطار مدريد فى زيارته الأولى لإسبانيا

- بالصور.. حريق هائل بمصنع إسفنج فى الروبيكى ببدر.. وانتقال سيارات الإطفاء

- محافظ شمال سيناء: إنشاء كلية للطب ومعهد تمريض بالمحافظة

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