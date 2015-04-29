بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى سموحة للطوارئ

تفقد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى اليوم الطب مستشفى الطوارئ بسموحة للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى، ورافقـــه الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية وأ.د صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث تفقد العيادات الخارجية ووحدة قسطرة المخ والنخاع الشوكى ووحدة التبرع بالدم ووحدات العناية المركزة والعناية الحرجة ووحدات الأشعة المقطعية والأشعة التداخلية، وأشاد بالأقسام المستحدثة داخل المستشفى وهى بنك الدم وعمليات الطوارىء الجديدة ومناظير الجهاز الهضمى.

وأشار أ.د محمود صقر المشرف على مستشفى الطوارئ أن المستشفى مفتوح للجمهور على مدار 24 ساعة ويستقبل حالات الإسعاف على مدار الساعة، كما يستقبل حالات الإسعاف الحكومى ثلاثة أيام فى الأسبوع وحالات الإسعاف العام والخاص كل أيام الأسبوع .

كما تفقد الوزير مستشفى الأطفال بسموحة حيث زار العيادات الخارجية واستعدادات التشغيل بوحدة المبتسرين وأثنى على التجهيزات الحديثة والاستعدادت داخل المستشفى، وأكد على استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم وتشغيل المستشفى فى أقرب وقت وتذليل كافة العقبات وأهمها نقص أعداد التمريض المتخصص واللازم لتشغيل المستشفى فى تخصصاتها المختلفة الطبية والجراحية.

وصرح الدكتور سامح شحاته المشرف العام على مستشفى سموحة أنه تم بدء التشغيل التجريبى للمستشفى عن طريق تنظيم 3 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على جراحات المناظير فى الأطفال شارك فها خبراء متخصصون من كافة أنحاء الجمهورية كما أشار إلى افتتاح العيادات الخارجية لاستقبال الأطفال المصابين بفيروس c وجارى افتتاح عيادات الحساسية والروماتيزم والتحضير لتشغيل 10 حضانات تدريجياً حتى يتم الوصول للطاقة الكاملة لتشغيل المستشفى مشيراً إلى أن المستشفى يضم 370 سرير و49 حضانة مجهزة و22 عيادة خارجية متخصصة فى طب وجراحات الأطفال و4 غرف عمليات مجهزة لكافة جراحات الأطفال و7 قاعات للتدريس و 8 أسرة عناية مركزة .



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وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى سموحة



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الوزير يرافقة رئيس الجامعة



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الوزير يتفقد اقسام المستشفى