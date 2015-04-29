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محافظ الإسماعيلية: جامعة قناة السويس شريك فى تنفيذ مشروعات التنمية

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أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أن جامعة قناة السويس هى المنارة الحقيقية للعلم والمعرفة والنبراس الحقيقى للتنمية الشاملة لمحافظات إقليم القناة وسيناء بصفة عامة ومحافظة الإسماعيلية بصفة خاصة.

محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة اثناء الاجتماع -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ الإسماعيلية ورئيس الجامعة اثناء الاجتماع

كما أكد أنها بما لدينا من خبرات وأساتذة متخصصين ومعامل بحثية تعتبر الشريك الأساسى والمرجعية العلمية لتنفيذ جميع المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض الإقليم، وأنه لابد من تحقيق الاستثمار الأمثل لتلك المنارة العلمية لخدمة المجتمع والبيئة .

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية للمرة الثانية للجلسة الرابعة والأربعين بعد الثلاثمائة لمجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع فئات وشرائح الشعب من أجل المشاركة الحقيقية فى بناء مستقبل الحديث، لاسيما أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد تحتاج منا جميعاً إلى تكثيف المزيد من الجهد والعرق من أجل البناء والتنمية لمصر وأشاد بالتعاون المثمر والبناء فيما بين الجامعة والمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية من أجل خدمة شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

جانب من اجتماع مجلس الجامعة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من اجتماع مجلس الجامعة

وخلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال المجلس واستعراض رئيس الجامعة للتصور العام لاستعدادات الجامعة لاستضافة أسبوع الجامعات المصرية المزمع اقامته خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر سبتمبر المقبل 2015 تحت شعار "بالعلم بالشباب تحيا مصر" بمشاركة عدد 27 جامعة وما يصل لنحو سبعة آلاف طالب وطالبة ومشرفين من مختلف المحافظات المصرية ويتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والإعلامية والعلوم والتكنولوجيا والجوالة والخدمة العامة بالإضافة إلى تنظيم مسيرة لعدد أربعة شعلات تمر على جميع جامعات مصر وتلتقى بموقع مشروع قناة السويس الجديدة شرقا.

مناقشة استعداد الجامعة لأسبوع الجامعات -اليوم السابع -4 -2015
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مناقشة استعداد الجامعة لأسبوع الجامعات

حوار بين المحافظ ورئيس الجامعة اثناء الاجتماع -اليوم السابع -4 -2015
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حوار بين المحافظ ورئيس الجامعة اثناء الاجتماع

المحافظ يؤكد على التعاون بين الجامعة والمحافظة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يؤكد على التعاون بين الجامعة والمحافظة


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