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القضاء العسكرى يؤجل محاكمتين بالمنصورة إلى 3و6 مايو المقبل

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القضاء العسكرى يؤجل محاكمتين بالمنصورة إلى 3و6 مايو المقبل القضاء العسكرى يؤجل محاكمتين بالمنصورة إلى 3و6 مايو المقبل
قررت محكمة القضاء العسكرى بالمنصورة تأجيل محاكمة تسنيم عبد الحكيم (23 عاما) وأربعة طلاب بهندسة المنصورة، والمتهمين بحرق بوكس للشرطة بالمنصورة إلى جلسة 6 مايو المقبل.

وكان قد ألقى القبض على المتهمين فى أبريل الماضى خلال تظاهرة قام بها طلاب يعتقد بكونهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المشاية السفلى بالمنصورة، وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهم حرق بوكس شرطة والشروع فى قتل ضباط شرطة أثناء أداء عملهم والتعدى عليهم وقطع الطريق والانتماء لجماعة إرهابية.

وعلى صعيد متصل، أجلت المحكمة جلسة محاكمة كلا من فتحى عبد الوهاب وياسين سعد ياسين ومصطفى الرفاعى عبد الوهاب إلى جلسة 3 مايو، حيث يحاكمون بتهمة تشكيل خلية إرهابية وحيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء طلخا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين فى ديسمبر من العام الماضي.

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