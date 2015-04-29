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الحكومة اللبنانية تخصص 30 مليون دولار لبناء سجن جديد

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الحكومة اللبنانية تخصص 30 مليون دولار لبناء سجن جديد الحكومة اللبنانية تخصص 30 مليون دولار لبناء سجن جديد
قرر مجلس الوزراء اللبنانى تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أمريكى من أجل بناء سجن اقليمى من ضمن خطة بناء السجون، وذلك بعد شكوى وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق من اكتظاظ سجن رومية أكبر سجون البلاد الذى يوجد به عدد من السجناء الإسلاميين الخطرين.

ووافق مجلس الوزراء اللبنانى فى جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام على طلب وزارة الشئون الاجتماعية ،على قبول هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السورى الى لبنان.
>وقرر المجلس تمديد عقدى شركتى الخليوى (الهاتف المحمول لمدة تنتهى فى 31 ديسمبر2015.

و فى مستهل الجلسة كرر رئيس اللبنانية تمام سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لان استمرار الشغور فى هذا المنصب لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة، معربا عن الأمل أن يعى ممثلو الامة المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وأن يقوموا بواجبهم الدستورى واجراء هذه الانتخابات دون ابطاء.
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مصر 365

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