استبعاد مدير رعاية الطفل بدار للأيتام ومفتش الصحة من عملهما بعد بيع طفل

أكد الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن مديرية الصحة بسوهاج أصدرت قرارا باستبعاد الأخصائية كريمة السيد المتهمة فى واقعة الطفل منذ عدة شهور للعمل بمستشفى الرمد وتم استبدالها بأخصائية أخرى ذات كفاءة، وهى التى اكتشفت الواقعة وأبلغت بها.

كما أن المديرية اتخذت عدة قرارات أخرى منها استبعاد ص . ز مدير رعاية الطفل والمشرفة على مركز رعاية الطفل خارج مركز رعاية الطفل وكذلك وقف الفريد ألبير فكرى، 45 عاما مفتش صحة ثان سوهاج عن العمل لحين انتهاء التحقيق وذلك لمواجهته بالشهادة قرر أنه قام باستخراج تلك الشهادة دون توقيع الكشف الطبى على الطفل ودون مشاهدته وأنه حررها بالمكتب دون علمه بوفاة الطفل من عدمه وكذلك وقف كاتب مكتب صحة ثان سوهاج عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

وأشار عبدالعال أن مركز رعاية الطفل بدار سلامه عبدالله يقوم بإستقبال الأطفال القطاء الذين يتم العثور عليهم بالشارع وتظل تلك الحالات تحت الرعاية الصحية بالدار لحين توفير أسرة بديله تقوم برعايته والدار بها الأن 3 أطفال لقطاء نقوم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بتوفير الأسرة البديلة لرعايتهم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عايد مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتلقيه بلاغا من صفاء أحمد 43 عاما أخصائية اجتماعية بدار سلامة عبد الله لرعاية الأيتام التابع لوزارة الصحة ضد كل من بهاء الدين كامل عبد الرحيم، 46 عاما سمسار وعبير صادق أحمد 30 عاما ربة منزل زوجته تشير فيه لاستيلامهما طفلا يبلغ من العمر نحو ثلاثة شهور من الدار فى غضون شهر نوفمبر 2014 بقصد التبنى والتربية بعد فترة قاما بإخطار الدار بوفاة الطفل واستخراج شهادة وفاة مخالفين بذلك التعليمات والشروط لاستخراجهما شهادة الوفاة قبل إخطار الدار.

>و تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد جلال أبوسحلى وكيل الإدارة وقاده المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والنقيبان أحمد المراغى ومحمد العقباوى معاونى مباحث القسم، وتم وضع خطة بحث استهدفت كل المشاركين فى الواقعة والتى تم بدؤها باستدعاء الفريد ألبير فكرى، 45 عاما مفتش صحة ثان سوهاج وبمواجهته بالشهادة قرر أنه قام باستخراج تلك الشهادة دون توقيع الكشف الطبى على الطفل ودون مشاهدته وأنه حررها بالمكتب دون علمه بوفاة الطفل من عدمه.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط كريمة السيد 43 عاما أخصائية اجتماعية بالدار وهالة فرج فراج 42 عاما أخصائية بنفس الدار، وتقيم بدائرة قسم أول سوهاج وبمواجهتهما بالشكوى وما توصلت إليه التحريات قال إنهما اتفقتا مع المشكو فى حقهما سالفى الذكر لانطباق شروط استلام الطفل من الدار عليهما مقابل الحصول على مبلغ مالى 2000 جنيه مقابل حصولهما على الطفل وإعادة تسليمه لهما لبيعه لكل من حسن عبد الغنى 62 عاما عامل ورشدية محمد محمدين 37 عاما ربة منزل زوجة الأول مقابل 17 ألف جنيه، وأنهما قاما باقتسام المبلغ المتبقى وهو 15 ألف جنيه بالتساوى والموضوع كله كان محبكوك ومفهوش مجال أن يحدث خطأ لولا بلاغ زملائنا وتم تحرير محضر وتم مباشرة التحقيق برئاسة المستشار أسامة عبدالسلام رئيس نيابة شمال سوهاج.