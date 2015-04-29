"تنفيذى الوادى الجديد" يوافق على حزمة قرارات لدعم القطاع الخدمى والتعليمى

عقدت محافظة الوادى الجديد اجتماعا للمجلس التنفيذى للمحافظة لشهر إبريل المنصرم برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، وبحضور اللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة واللواء عمر ناصر نائب مدير الأمن والجهاز التنفيذى بالمحافظة ومديرى العموم ورؤساء القطاعات التنفيذية بالمحافظة، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة لإعداد خطة تنفيذية للقوافل الطبية بما يتفق مع حاجة المجتمع وتوفير أساتذة متخصصين فى المجال الطبى والزراعى وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بهم.

كما وافق المجلس التنفيذى ايضا على تشكيل لجنة لمسابقة 100درجة وظيفية للأوقاف والانتهاء منها خلال 15 يوما ووضع لافتات بأسماء الشوارع والميادين بالمحافظة، وضرورة تشغيل معرض الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يوم الخميس من كل أسبوع وتشكيل لجان من الشباب لمساعدة رؤساء المراكز ويعين لها رؤساء من ذوى الخبرات فى المجالات المختلفة مثل : المخابز – المرور – الصحة – التعليم – الرى – الطرق – الكهرباء، وسرعة الانتهاء من توزيع المناطق الحرفية للذين تنطبق عليهم الشروط واعداد تقرير شهرى عن لقاءات المواطنين و تخصيص عنبر بمستشفى الخارجة العام لنزلاء سجن الوادى الجديد وقسم الخارجة.