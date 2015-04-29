إنريكي: شابي من مجرة أخرى

أثنى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة على أحد قادة البلوجرانا شابي هرنانديز، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي عن شابي: "أنا صديقه منذ كنا نحن الاثنان نلعب".

وأوضح "كان شابي لاعبا صاعدا في أيامي الأخيرة مع برشلونة. إنه لاعب مبهر".

وفسر لاعب برشلونة وريال مدريد الأسبق "إمنح الكرة لشابي، وكن واثقا من أنه سيعيد لك الكرة".

وتابع "شابي قوي للغاية. ولهذا دوما أقول له أنت تستطيع اللعب كيفما شئت".

وعن عقد اللاعب الذي ينتهي مع البلوجرانا في الصيف، عقب "كلنا يعرف ماذا يعني برشلونة لشابي هرنانديز والعكس. بالتالي سنترك له تحديد مستقبله واتخاذ القرار الذي سيراه صحيحا".