بالصور.. وفد من طلاب الجامعات المصرية في زيارة لقناة السويس الجديدة

قام المئات من طلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركين فى مهرجان الأسر الطلابية بجامعة قناة السويس بزيارة إلى موقع قناة السويس الجديدة.

وتفقد الطلاب مواقع التكريك في منطقة القطاع الأوسط واستمعوا إلى شرح من أحد ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على التنفيذ.

وقال أن القناة ينتهى العمل بها تماما قبل الموعد المحدد بشهر تمهيدا للملاحة بها، لافتًا إلى الانتهاء من اعمال التكريك بنسبة تتعدى الـ63%من المستهدف وأن اعمال التدبيش بالقناة تتم يوميا ليلا ونهارا بالتزامن مع أعمال التكريك .

وأكد أن القناة الجديدة يمكن ان تدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية لسرعة الانجاز بها فى أقل من عام.

وهتف الطلاب فى الزيارة تحيا مصر والجيش والشعب أيد واحد ة وحرصوا على التقاط صور تذكارية مع الجنود والضباط الذين يتولون عملية التأمين.